logo logo
Зображує ікони, пейзажі та тварин: пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриня
ДОЗВІЛЛЯНОВИНИЛЮДИРегіони

Зображує ікони, пейзажі та тварин: пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриня

Катерина Криниця Тетяна Зозуля
·
·
Зображує ікони, пейзажі та тварин: пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриня Суспільне Черкаси

Ікони, пейзажі та зображення тварин вишиває бісером майстриня Наталія Поліщук із села Чижівка, що на Звенигородщині. Жінка захоплення перейняла від сестри, яка і навчила цій техніці.

У колекції Наталії Поліщук пів сотні робіт. Майстриня показала одну з найулюбленіших картин мама з дитиною. Її вишила за два вечори:

"Найбільше сподобалися тони чорно-білі, і що мама, і діти – це напевно найдорожче. І вишила її два вечори, так вона мене надихнула. До душі мені ця картина".

Пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриняСуспільне Черкаси

Таке захоплення виникло у 2013 році. Тоді жінка вперше спробувала вишити ікони:

"Показала мені моя рідна сестра. Одразу у мене не виходило. Почала з іконок, вони були То бісеринка виходила в одну сторону, то в іншу Вчилася, а тоді вже трішки краще почало виходити, все через інтернет вчилася".

Наталія Поліщук розповіла, що у перших роботах були помилки:

"Найбільша помилка в мене була, що вишивала в різні боки. Так ніби швидше було, не треба було перевертати, а треба вишивати в одну сторону. А я як вчилася — відразу ніхто ще не показав".

Пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриняСуспільне Черкаси

Наталія Поліщук за роботою

Пані Наталія додала, що головне у цій справі – терпіння:

"Мій чоловік каже, що в нього не вистачило б терпіння для вишивання. А мені легше так, я можу і в телефоні сидіти, і телевізор дивитися, і вишивати — все одразу".

Натхнення жінка черпає із навколишнього світу. За її словами, останнім часом подобається зображати тварин, нещодавно завершила третю картину із конем:

"Мені вони подобаються, тому захотілося їх вишити. Люблю коней, їх зараз мало у нас".

Пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриняСуспільне Черкаси

У хаті жінка має декілька стін прикрашених власними роботами:

"Стараюсь повісити картини у своїй кімнаті, де я вишиваю, щоб я їх бачила, і вони більше надихають мене".

Пів сотні картин вишила бісером черкаська майстриняСуспільне Черкаси

Найбільше пані Наталія чекає зиму. Адже тоді у неї вистачає часу створювати нові роботи. Майстриня додала, що майбутні вишиті картини планує подарувати дітям та онукам.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди