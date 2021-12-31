Ікони, пейзажі та зображення тварин вишиває бісером майстриня Наталія Поліщук із села Чижівка, що на Звенигородщині. Жінка захоплення перейняла від сестри, яка і навчила цій техніці.

У колекції Наталії Поліщук пів сотні робіт. Майстриня показала одну з найулюбленіших картин – мама з дитиною. Її вишила за два вечори:

"Найбільше сподобалися тони чорно-білі, і що мама, і діти – це напевно найдорожче. І вишила її два вечори, так вона мене надихнула. До душі мені ця картина".

Суспільне Черкаси

Таке захоплення виникло у 2013 році. Тоді жінка вперше спробувала вишити ікони:

"Показала мені моя рідна сестра. Одразу у мене не виходило. Почала з іконок, вони були То бісеринка виходила в одну сторону, то в іншу Вчилася, а тоді вже трішки краще почало виходити, все через інтернет вчилася".

Наталія Поліщук розповіла, що у перших роботах були помилки:

"Найбільша помилка в мене була, що вишивала в різні боки. Так ніби швидше було, не треба було перевертати, а треба вишивати в одну сторону. А я як вчилася — відразу ніхто ще не показав".

Суспільне Черкаси Наталія Поліщук за роботою

Пані Наталія додала, що головне у цій справі – терпіння:

"Мій чоловік каже, що в нього не вистачило б терпіння для вишивання. А мені легше так, я можу і в телефоні сидіти, і телевізор дивитися, і вишивати — все одразу".

Натхнення жінка черпає із навколишнього світу. За її словами, останнім часом подобається зображати тварин, нещодавно завершила третю картину із конем:

"Мені вони подобаються, тому захотілося їх вишити. Люблю коней, їх зараз мало у нас".

Суспільне Черкаси

У хаті жінка має декілька стін прикрашених власними роботами:

"Стараюсь повісити картини у своїй кімнаті, де я вишиваю, щоб я їх бачила, і вони більше надихають мене".

Суспільне Черкаси

Найбільше пані Наталія чекає зиму. Адже тоді у неї вистачає часу створювати нові роботи. Майстриня додала, що майбутні вишиті картини планує подарувати дітям та онукам.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також