Збирали усією Україною: нові книги надійшли до сільської бібліотеки на Черкащині

Сучасні детективи, любовні романи та нові дитячі енциклопедії. 30 пакунків із книгами надійшли до бібліотеки в селі Богданівка Зорівської громади на Черкащині. Це стало справжнім новорічним подарунком, розповіла Суспільному бібліотекарка закладу Світлана Яненко.

Місяць тому на Суспільному вийшов матеріал про те, що читачі в бібліотеці є, а літератури бракує, бо книги старі й несучасні. За словами працівниці закладу, після сюжету їй почали телефонувати з усієї країни та надсилати видання.

Дев'ятирічна школярка Євангеліна Жуган принесла до школи книги для сільської бібліотеки. Збирали їх у кімнаті педагога-організатора. Дівчинка зауважила, що мама привчила її до читання книжок з п'яти років.

"Я рада, що така є акція. Я принесла 42 книжки. 21 книжку мені приніс тато, а 21 я сама з мамою принесла", – розповіла учениця.

Суспільне Черкаси Дев'ятирічна школярка Євангеліна Жуган принесла до школи книги для сільської бібліотеки

Організувала збір книг педагогиня Черкаської гімназії №9 Аліна Дерев’янко. Зауважила, що з таким проханням звернулися до неї батьки.

"Завжди їх навчаю, що треба допомагати одне одному і тому, кому, дійсно, потрібна ця допомога", – розповіла вчителька.

Суспільне Черкаси Педагогиня-організаторка Аліна Дерев’янко та дев'ятирічна школярка Євангеліна Жуган

Щотижня вдвох по книги до бібліотеки села Богданівка Зорівської громади ходять Марія Ульянченко та Оксана Корчан. Із появою нових книг, у пані Оксани, настрій поліпшився, і нині є чималий вибір любовних романів на новорічні свята:

"Я вже собі книжок назбирала багато, очі розбігаються. Спасибі всім людям тим, що нам допомогли, які знають, що ми в селі від світу відірвані і хочемо щось мати, чимось займатися, щось знать".

Суспільне Черкаси Марія Ульянченко пригледіла собі детективи та історичні книги

Жителька Богданівки Марія Ульянченко телевізор майже не дивиться, а книги читає постійно. Із нових надходжень пригледіла собі детективи та історичні книги:

"І, звичайно, романи про кохання. Хоч я вже стара людина, але душа молода, хочеться все читати. Якось так спонтанно, швидко почали присилати книги, Світлана Володимирівна повідомила і каже: приходьте по нові книжки. Це була велика радість", – поділилася пані Марія.

Суспільне Черкаси Директорка дитячого садочка Лариса Федорова

Яскраві, ілюстровані та красиві – так про отримані дитячі книги відгукується директорка дитячого садочка Лариса Федорова:

"Дуже багато енциклопедій для діток, а їм зараз це дуже цікаво, де воно все береться, як все відбувається. Це вони ще не знають, яке їх тут щастя чекає. І з якою радістю вони будуть сюди приходить, це ж вони раз прийдуть, побачать і будуть проситься сюди іти".

Суспільне Черкаси Бібліотекарка Світлана Яненко

"Не думала, що побачу у своїй бібліотеці "Гаррі Поттера", і лише могла мріяти про серію цих книг", – розповіла бібліотекарка Світлана Яненко. Ці мрії вдалося здійснити завдяки жителям всієї України.

"Люди, які надсилають нам книги, вони так нам підняли настрій, такий подарунок зробили перед Новим роком, скільки приходить посилок, скільки надходить книг! І книги дуже цікаві! Це вау", – зауважила пані Світлана.

Бібліотекарка додала, що нині може задовольнити будь-який попит читачів:

"Коли приходить до тебе людина, і у неї очі горять, і каже: я до вас іще прийду, тоді хочеться працювати, у тебе є натхнення. Є такі письменники, що ми взагалі тільки могли мріяти, бо такі книги були тільки в районних й обласних бібліотеках".

Суспільне Черкаси Староста села Богданівка Тетяна Чорноморова

Облаштували для жителів села і нову кімнату. У ній нині читальна зала, зазначила староста села Богданівка Тетяна Чорноморова.

"До нас дитячий садочок приходить, так ми, щоб було тепленько, організували ще одну кімнату, де буде читальний зал", – розповіла староста.

Вона додала, що в цій кімнаті діти зможуть погортати книжечки та помалювати.

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