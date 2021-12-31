Як почувається черкащанка, якій вперше в Україні трансплантували кістковий мозок

Радіє домашньому затишку та мріє відкрити пекарню черкащанка Еліна Торопенко, якій у серпні 2021-го пересадили кістковий мозок.

Дівчина – перша доросла пацієнтка в Україні, якій зробили таку трансплантацію від неродинного донора. Раніше хворих направляли за кордон. Еліна, якій випав шанс оперуватися в рідній області, запросила Суспільне на гостини.

Фото: Обласний онкодиспансер Еліна Торопенко

Еліні Торопенко, яка мала рак крові, у серпні трансплантували кістковий мозок від донора з Німеччини. Відтоді минуло чотири місяці, вона вдома, але набутися з ріднею досі не може. Еліна мріє бути кондитером. Навчатиметься після реабілітації, а поки що — бере уроки від мами. На десерт готували – "цукрові равлики":

"Зараз після пересадки в мене недостатньо сил, щоб готувати. Але я завжди поряд коли мама готує, я завжди зберігаю рецепти".

Домашню атмосферу після лікарняних стін цінує особливо:

"На 30 день після пересадки нас відпустили додому. Це було вперше з моменту пересадки, я побула тут недовго. Тому що захворіла й повернулася в лікарню. І після того, як я повернулася додому, побула пару днів і знову повернулася в лікарню. Звісно, набагато приємніше, ніж бути вдома. У першу чергу тому, що я з мамою".

Суспільне Черкаси Еліна Торопенко за роботою

Поки булочки випікаються у духовці, дівчина з мамою опановують і тонкощі макіяжу, зазначила мама Еліни – пані Наталя:

"Її мрія — бути кондитером. А я хочу, щоб вона була візажистом. Щоб вона мене завжди фарбувала, доводила до ладу".

Суспільне Черкаси Еліна Торопенко з мамою Наталією

Хоч донька вже і доросла, та зараз їй намагається приділяти максимум уваги:

"Після пересадки не часто ми бачилися, тому що не так воно все просто. Я радію, навіть якщо вона спить, я раз загляну, все — спить, біля мене".

Обласний онкодиспансер Еліна тепер відвідує раз на тиждень, щоб здати аналізи. Попереду її ще чекає тривала реабілітація, але показники вже радують, повідомила лікарка Тереза Ширінян:

"Щотижня, протягом одного року, вона буде приходити до нас. Прогнози позитивні. Після 50 дня була дуже важка інфекція. Висока температура, тривала боротьба, за її стан. Зараз наша невелика перемога, що немає ніяких інфекцій".

Після обстежень – відразу додому. Напередодні свят, додала дівчина, прикрашають оселю і загадують здійснення найбажанішого: відкриття власної пекарні.

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