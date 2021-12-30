Люблять зиму не менше літа, а замість поїздок мотоциклом бавитися до річки їдуть автомобілем. Так житель села Балаклея на Черкащині Олексій Панасенко щодня подорожує зі своїми сімома собаками.

У липні цьогоріч Суспільне робило сюжет про такі собачі мандрівки. За три тижні відео набрало понад сім мільйонів переглядів. Напередодні нового року Суспільне навідалося до чоловіка та його підопічних.

Суспільне Черкаси Олексій Панасенко із собакою

Ні дня без прогулянок — взимку у собачої компанії нові розваги, розповів господар Олексій Панасенко:

"Купатись не будем їхати, будемо машиною їхати на лижах кататись".

Мандрівників уже не п’ятеро, а семеро. З вівчарками та таксами в машині гуртуються ще дві, породи вельш-коргі-пемброк:

"Є Меггі, Афіна, Джессі, а Устіна – мама, у якої щенята, ще є Россі. Такси — Лессі і Космос, знаменитий наш".

Суспільне Черкаси

Доки Джессі та Россі чекали подорожі, Устіна пильнувала. У загорожі її потомство — десять маленьких німецьких вівчарок:

"Шість дівчаток та чотири хлопчики. Це їм півтора місяця вже. Перше щеплення вже зроблене, чіповані вони".

За словами пана Олексія, цуценята радіють не лише мамі, втім живуть мирно:

"Анархія – мати порядку. Ніхто нікого не ображає. Оце десятьох годую. Ніхто ні в кого не одбирає їжу".

І якщо цуцикам достатньо погратися в сніжних заметах, то дорослі собаки без поїздок не можуть:

Суспільне Черкаси

Їздять тією ж дорогою до річки. Тільки купання не водне, а сніжне. Дружно граються, і за командою додому збираються:

"Кожного дня оце з ними їжджу, хіба може дощ".

Олексій Григорович розповів, не може відмовити своїм дівчатам у забаганках:

"Буває, що мені треба поїхати по своїх справах. Вони сядуть, мені їх шкода виганяти".

А ще, додав господар, на новорічні свята очікує від своїх вівчарок сюрприз. Поповнення має з’явитися у Джессі та Россі.

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