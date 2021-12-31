Мешканці зруйнованого вибухом під’їзду в Новій Одесі отримали компенсацію за втрачене житло. Крім того, всім мешканцям будинку виплатили матеріальну допомогу від п'яти до п'ятнадцяти тисяч гривень.

Про це кореспондентам Суспільного розповів міський голова Нової Одеси Олександр Поляков.

Як розповів Олександр Поляков, згідно з експертною оцінкою, ціна за квадратний метр помешкань склала 9 800 гривень.

"Перший під’їзд, який зруйнований, і який не буде вже відновлюватись вісім квартир: отримали компенсацію. Уже все виплачено, проведені всі фінансові операції", — сказав Олександр Поляков.

За словами Олександра Полякова мешканці кожної квартири будинку, крім компенсації, отримали одноразову грошову допомогу на розв'язання соціально-побутових питань із фонду, до якого збирали гроші після вибуху.

"15 тисяч на власників житла по зруйнованому під’їзду. 10 тисяч гривень – це другий під’їзд ліве крило, це ті квартири, які цілі, вони придатні будуть для проживання після проведення ремонтних робіт. По п'ять тисяч тим людям, які вже сьогодні можуть проживати там", — розповів Олександр Поляков.

Майже 4,5 млн гривень на компенсацію за втрачене житло мешканцям будинку у Новій Одесі виділила Миколаївська обласна державна адміністрація (ОДА) з резервного фонду обласного бюджету на безповоротній основі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Голова об'єднання співвласників багатоповерхового будинку (ОСББ) Валерій Табакар розповів, що компенсацію за зруйноване вибухом житло мешканці будинку отримали 30 грудня. Метраж помешкань у будинку – двокімнатна близько 50 метрів квадратних, трикімнатна – 59. Виплата однакова, незалежно від стану квартири до вибуху.

За словами Валерія Табакара, станом на 31 грудня третій під’їзд будинку повністю під'єднали до газопостачання, у другому під’їзді газифікували квартири лівого крила.

У 2022 році перший під’їзд будинку, у якому відбувся вибух, планують демонтувати.

Що відомо

27 листопада о 9:20 у місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу), були зруйновані дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверсі.

За вісім хвилин після вибуху в Новій Одесі аварійна бригада "Миколаївгазу" приїхала на місце події та перекрила газопостачання на будинок за адресою Бузька, 47. Фахівці підприємства встановили заглушку, оскільки була загроза подальшого руйнування будівлі. Про це кореспондентам Суспільного розпочала начальниця управління зовнішніх комунікацій Акціонерного товариства "Миколаївгаз" Еліна Луцкевич.

29 листопада в Новоодеській міськраді збирали одяг та продукти для постраждалих, а на місці вибуху працювали комунальники над ліквідацією наслідків.

У Новій Одесі представники товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний центр (НДЦ) будівельної експертизи та проєктування" провели обстеження технічного стану будівельних конструкцій житлового будинку на вул. Бузька, 47 після вибуху. Станом на 23 грудня за результатами перевірки перший під’їзд житлового будинку не придатний для проживання та підлягає демонтажу.

За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Небезпечну подію, пов'язану з вибухом побутового газу в багатоквартирному житловому будинку в місті Нова Одеса, попередньо класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру, місцевого рівня.

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