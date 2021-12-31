Гірникам "Мирноградвугілля" виплатили заборговоність по зарплаті з квітня місяця

На виплату заборгованості заробітної плати за шість місяців гірникам шахтоуправління "Мирноградвугілля" перерахували 25-ть мільйонів гривень. Про це розповів голова місцевої організації "Незалежної профспілки гірників України" в Мирнограді Олександр Абрамов.
"З 500-т мільйонів "Енергоатом" нам дісталося всього 25-ть мільйонів. І цими грошима ми закрили квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень і 77% шахтарі отримали за листопад. Фонд заробітної плати по всьому ДП "Мирноградвугілля" близько 52-53-х мільйонів", — розповів Олександр Абрамов.
За ловами Олександр Абрамова, 30 грудня ввечері гірники почали отримувати виплати на свої картки.
Що відомо
- Гроші отримали понад 4-х тисяч працівників.
- 17-го грудня 14-ть гірників шахти "Капітальна" відмовилися підніматися з шахти на поверхню, через заборгованість із заробітної плати. 21-го грудня вони вийшли з шахти. Зараз гірники об’єднання «Мирноградвугілля» страйк припинили та продовжують працювати.
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