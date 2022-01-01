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На Івано-Франківщині медики зафіксували 189 нових випадків COVID-19
КОРОНАВІРУСРегіони

На Івано-Франківщині медики зафіксували 189 нових випадків COVID-19

Ольга Клим
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На Івано-Франківщині медики зафіксували 189 нових випадків COVID-19 Фото: Unsplash/Mufid Majnun

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 189 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 67 жителів Івано-Франківського району, 58 — Коломийського, 40 — Калуського, 11 — Косівського, 11 — Надвірнянського та двох жителів Верховинського району. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 127 605 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 31 грудня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 103 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 201 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 120 134 жителі області.

За добу 31 грудня в Україні медики зафіксували 5 026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини.

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