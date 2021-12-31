Підвищення зарплати у 2022: черкаські медики чекають гідної оплати

За словами заступника Міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, з 1 січня медикам підвищать зарплату. Лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тисяч гривень, медсестри та фельдшери – 13 з половиною. Утім місцеві органи влади розпоряджень ще не отримали, розповів керівник Черського Департаменту охорони здоров’я Всеволод Кульчиковський.

Суспільне поспілкувалося із працівниками ковідного шпиталю, сімейними лікарями та вузькими спеціалістами, щоб дізнатися, чи вірять вони у "подарунок влади".

Запорука швидкого одужання — жарти та підбадьорювання, зауважує лікар-пульмонолог Антон Лисенко. Він очолює ковідний шпиталь першої міської лікарні Черкас. Втім суму своєї зарплати медик не озвучує через комерційну таємницю. Але, каже, ці гроші не відповідають навантаженню:

"Рівень життя, який би повністю сприяв повній концентрації на роботі. Багато хто працює на підробітках, декількох роботах, стараються заробити грошей, щоб прогодувати родину. Тому підвищення заробітної плати – це гарний крок".

Суспільне Черкаси

На збільшення зарплати чекає і медсестра Юлія Семиволос. Щомісяця вона отримує 6,5 тисяч гривень. Єдиний бонус — доплата за роботу з хворими на ковід:

"У кожного своя сім'я, треба оплатити комунальні послуги. Давно нам пора підняти зарплату і ми очікуємо, що так воно і буде. Ще як з літа пішла мова про це, так ми й працюємо, очікуємо на підвищення зарплатні, хотілось би дочекатися".

Суспільне Черкаси

Зарплата неврологині Лесі Верхогляд - 6,5 тисяч гривень. І це, каже, при стажі роботи 20 років:

"Це такі мізерні гроші. Це не чистими, це брудними коштами, якими я не отримую на руки. Звичайно, мені б хотілося отримувати більші кошти, тому що ми намагаємося викладатися на всю, на повну".

Після першої хвилі медреформи терапевти отримують більшу винагороду за роботу, зазначила сімейна лікарка Анна Бузиновська. Але від підвищення вона теж не відмовиться:

"Зарплатня нині залежить від того, скільки у лікаря набрано декларацій, нараховується преміальна сума. Ми очікуємо підвищення зарплати, тому що ціни в нас підвищуються, життя дорожчає".

Суспільне Черкаси

Середня зарплата черкаських лікарів – 15 тисяч гривень, зауважив керівник міського Департаменту охорони здоров’я Всеволод Кульчиковський. Розпоряджень щодо підвищення виплат із січня ще не отримували:

"Нині жодних зобов'язальних документів, які б реалізували би цей процес – їх немає. Підвищення заробітних плат озвучив президент. На сьогодні зі сторони Уряду основна інформація, яка є, це те, що підвищення заробітних плат має відбуватися коштом тих закладів, які отримуватимуть від НСЗУ".

Попри очікуване підвищення, у сусідній Польщі більш гідна зарплата. Там лікарі щомісяця в середньому отримують півтори тисячі євро – 45 тисяч гривень. Медсестра має 800 євро – 23 тисячі гривень. Нічні чергування оплачують окремо.

Що відомо

У проєкті бюджету на 2022 рік, який Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради, враховано підвищення заробітної плати медичним працівникам, а також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

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