Понад дві тисячі черкащан щепилось проти COVID-19 за останню добу

За останню добу, 31 грудня, проти коронавірусу щепилося 2 393 жителів Черкащини. Про це повідомила заступниця голови Черкаської ОДА Лариса Кошова.

Як повідомила Лариса Кошова, від початку вакцинальної кампанії у Черкаській області провели 937 987 щеплень. Першу дозу отримало 476 967 людей, завершили вакцинацію 460 523 людини:

"Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 351 547, Pfizer – 358 761, Astra Zeneca – 110 846, Moderna – 100 635".

Посадовиця зазначила, що додатковою дозою усього вакцинувалися 202 людей, бустерною – 295 черкащан.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 102 пункти щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також