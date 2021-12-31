Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це штаб ООС.

"У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм", — повідомили у штабі.

Також, поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

26 грудня російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. 27 грудня один український військовий отримав поранення.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

21 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Широкиного поранення отримав український військовий.

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