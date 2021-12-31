Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС.
"У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм", — повідомили у штабі.
Також, поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Що відомо
- 26 грудня російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. 27 грудня один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
- 21 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Широкиного поранення отримав український військовий.