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Окупанти тричі порушили режим тиші — штаб ООС
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Окупанти тричі порушили режим тиші — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти тричі порушили режим тиші — штаб ООС фото: штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм", — повідомили у штабі.

Також, поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

  • 26 грудня російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. 27 грудня один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
  • 21 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Широкиного поранення отримав український військовий.

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