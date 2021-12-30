Під знаком COVID–19. Яким був 2021 рік для медицини Миколаївщини

У 2021 році 18 медзакладів Миколаївщини лікували хворих на COVID–19. Від початку вакцинальної кампанії в області організували 112 пунктів та 19 центрів щеплення, працювали 22 мобільні бригади.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрій Гранатуров.

За словами Юрія Гранатурова, для лікування хворих на коронавірус підготували 2 580 ліжкомісць.

За даними управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА, у 2021 році найбільшу кількість активних хворих в області зареєстрували 18 листопада — 13 946 людей. 9 листопада у лікарнях Миколаївщини перебувало найбільше хворих з діагнозом COVID–19 або підозрою — 1949 людей.

Як розповів Юрій Гранатуров, протягом 2021 року доводилось вирішувати різні проблеми, наприклад - шукали медперсонал для Миколаївського фтизіопульмонологічного центру.

"При тому, що був кисень, і його централізована подача, але не було медпрацівників, лікарів, фахівців середнього медичного персоналу, та й молодшого. Але за добу знайшли понад 40 фахівців, які були готові йти та працювати у Центрі. Сформували бригади, які буквально за два дні пішли працювати", — сказав Юрій Гранатуров.

За словами Юрія Гранатурова, у 2021 році область отримала 22,5 мільйона гривень субвенції на оснащення лікарень кисневим обладнанням.

"На сьогодні 12 лікарень отримають або кисневі станції, або кисневі концентратори. На початку 2022 року отримаємо ще п'ять кисневих станцій", — розказав Юрій Гранатуров.

За словами Юрія Гранатурова, зараз на меті - підключити 2 580 ліжкомісць до кисневих точок централізованої подачі.

Що відомо

Карантин щодо захворюваності на COVID-19 на території України ввели 12 березня 2020 року. Перший випадок коронавірусної хвороби на території Миколаївської області зафіксували 11 квітня 2020 року. Станом на 31 грудня 2021 року від початку епідемії у Миколаївські області захворіла 115 371 людина, одужали 109 197, померли 3 275.

За 2021 рік на Миколаївщині одужали 94 989 людей. Найбільше таких випадків зафіксували 23 січня – 1524.

За 2021 рік на Миколаївщині померли 2 759 людей. 9 листопада зафіксували найбільшу кількість померлих від наслідків ковіду – 43 людини.

За 2021 рік на Миколаївщині виявили 84 054 випадки захворювань на COVID–19. Максимальну кількість протягом доби зафіксували 10 листопада – 1067.

Вакцинальна кампанія на території Миколаївської області розпочалась 25 лютого 2021 року. Загалом вакцинували 781 754 людини.

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