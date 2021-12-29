Громадський бюджет. У 2021 році в Миколаєві реалізували 34 проєкти

У 2021 році коштом громадського бюджету реалізували 34 проєкти на суму майже 17 мільйонів гривень. Серед проєктів "м’які", "тверді", малі, великі та соціальні.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко.

"У 2021 році були так звані "м’які" проєкти, тобто проєкти, спрямовані на якісь події, або на отримання нових знань та навичок", — розповіла Тетяна Шуліченко.

Серед таких були дводенний "Джазфест" на *8 причалі, різноманітні тренінги, семінари тощо.

"За всі п’ять років, які існує "Громадський бюджет", цьогоріч була найбільша кількість поданих проєктів — 156 проєктів. У 2021 році майже вдвічі збільшилась кількість відданих голосів, у порівнянні з середнім показником інших років", — розповіла Тетяна Шуліченко.

У 2021 році реалізували десять "великих", вісімнадцять "малих" та шість соціальних проєктів.

У сквері Родинному, що у мікрорайоні Тернівка Центрального району міста, є майданчик для скейтерів та ролерів, тренажерний, канатний та дитячий майданчики, футбольно-баскетбольне поле. Між всіма локаціями облаштовані доріжки з тротуарної плитки.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Сквер Родинний, що у мікрорайоні Тернівка. Майданчик для занять спортом

Тут реалізовані чотири проєкти громадського бюджету. Два у 2021 році та два у 2020-му.

"Два проєкти, які ми виграли в цьому році та в позаминулому році — це "великий і "малий" проєкти. Ми завжди подавали по два проєкти. Так легше організувати голосування. Ми задоволені результатом. Бо щоразу нам вдавалося виграти", — розповіла авторка проєктів Олена Малінчик.

Проєкти, реалізовані тут у 2021 році, це "великий" — доріжки між локаціями, та "малий" – канатний майданчик, перемогли у відборі у 2020 році. Реалізовані у 2020-му скейт- та спортмайданчики, пройшли відбір у 2019 році.

Проєкти відрізняються вартістю. "Малий" до 300 тисяч гривень, "великий" до мільйона і "соціальні" також до 300 тисяч гривень.

На вулиці Наберіжній можна побачити артоб’єкт "Кіммерійський вершник", який реалізували в рамках "Громадського бюджету". Це "малий" проєкт.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Артоб’єкт "Кіммерійський вершник"

На завершальному етапі будівництво "великого" проєкту — "Алеї національних діаспор", яка розташована між Інгульським мостом та городищем "Дикий Сад".

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Проєкт "Алея національних діаспор"

Бюджет проєкту 933 195 гривень.

На 2022 рік визначено 40 проєктів-переможців. Загальний їхніх кошторис 21 мільйон гривень.

У 2020 році реалізували проєктів на 16 мільйонів бюджетних грошей.

Що відомо

Проєкти "Громадського бюджету" розробляють містяни, потім ці ідеї проходять експертні оцінки та корегування. Після за них голосують онлайн або офлайн також містяни. Проєкти переможці отримують фінансування на наступний рік.

За словами Тетяни Шуліченко, за п'ять років дії програми "Громадський бюджет" в Миколаєві реалізували понад 130 проєктів.

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