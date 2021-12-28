ТОП-5 студентських винаходів 2021 року на Дніпропетровщині

«Розумна крапельниця», пристрій, що рятує велосипед від крадіжок, пристрій, який вимірює чистоту повітря, «універсальний всюдихід» та косметичні накладки на протез. 2021 рік для дніпровської молоді був багатим на нові розробки та винаходи.

Суспільне Дніпро підготувало ТОП-5 найважливіших студентських ноу-хау року, що минає.

1. "Розумна крапельниця"

Розумна крапельниця або Infusion Light – це винахід студентів на базі Інжинірингової школи. Пристрій може полегшити процес внутрішньовенного крапельного введення ліків, він слідкує за об’ємом препаратів і швидкістю крапання. "Розумну крапельницю" розробили, аби допомогти медичним сестрам у реанімаціях.

Суспільне Дніпро Розумна крапельниця

Система складається з приладу, який одягається на крапельницю. Це фактично безпровідні оптичні датчики, які рахують і передають дані на сервер. Невеликий сервер будуть встановлювати окремо для кожної лікарні, у кожну палату встановлять блютуз- маячки, які дозволять приладам визначати місцеперебування.

Корпуси для цих апаратів виготовляють за фотополімеру на 3D-принтері.

Зараз команда розробників «розумної крапельниці» створила 5 таких приладів. Надалі планують зробити ще партію, яку передадуть безкоштовно лікарням міста.

2. Пристрій, що рятує велосипед від крадіжок

Студенти Дніпровського національного університету імені Гончара Ілля Волков та Павло Герман розробили невеликий пристрій WheelKeep, за допомогою якого можна відстежити місцеперебування транспорту в додатку на мобільному телефоні.

Суспільне Дніпро WheelKeep - пристрій, що рятує велосипед від крадіжок

За словами винахідників, WheelKeep не буде доповненням до велосипеда, він стане його частиною. Трекер встановлюється у кермову колонку і стає повністю невидимим зовні. Якщо хтось почне чіпати велосипед, то власник дізнається про це зі сповіщення на смартфон та зможе відстежити свій транспорт з точністю до двох метрів.

Пристрій легкий у використанні та заряджається від мережі або портативної батареї. Заряду вистачає приблизно на два тижні.

Хлопці зазначають, що у 2022 році планують продавати свій пристрій у веломагазинах. Коштуватиме такий трекер близько 130 доларів.

3. Світильник, який вимірює чистоту повітря

Світильник, який вимірює чистоту повітря, розробив студент 4-го курсу факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Дніпровського національного університету Сергій Півень. Назвав його — “Indoor solution”, що в перекладі з англійської означає “внутрішнє рішення”. Прилад вимірює концентрацію вуглекислого газу в приміщенні. Коли кімнату потрібно провітрити — світлодіодна стрічка змінює колір.

Суспільне Дніпро Сергій Півень та його винахід

Світильник поки в єдиному екземплярі. В планах у винахідника масштабування та виготовлення таких приладів у різних дизайнах.

Сергій разом зі своїм стартапом приєднався до команди розробників Yourairtest - вони розробили додаток і чотири мобільні станції, які вимірюють забрудненість повітря. У мобільному додатку «Yourairtest» повинна з’явитись і вкладка для проєкту “Indoor solution”, де власники світильника на своєму смартфоні зможуть відстежувати рівень вуглекислого газу у приміщенні.

4. Універсальний всюдихід

Студенти коледжу ракетно-космічного машинобудування в Дніпрі працюють над універсальним всюдиходом, яким можна керувати з мобільного. Деталі виготовляють самі в цехах коледжу та на 3D-принтері.

Спочатку планували як пристрій, який би міг допомагати рятувальникам або в сільському господарстві. Але, кажуть, якщо замінити матеріали, з якого виготовлений прототип, то всюдихід – теоретично – можна використовувати й на Марсі.

Суспільне Дніпро Микита Кулаєв та Владислав Артем'єв - винахідники

За задумом винахідників, всюдихід зможе розвивати швидкість до 20 кілометрів за годину.

5. Косметична накладка на протез

Студентка Дніпровського національного університету Таїсія Заболотня вигадала нове оформлення для протезів. Це стало її дипломною роботою.

Дівчина вчиться на дизайнерку та захотіла зробити косметичні накладки на протези більш сучасними, на проєкт пішло близько двох місяців.

Розповідає: усе почалося, коли вона познайомилась з колишнім бійцем Артемом Резніченком. Він втратив ногу через поранення. Чоловік користується протезом.

У Таїсії з'явилась ідея створити “косметику” для протеза, яка була б не тільки зручною, а й красивою.

Суспільне Дніпро Один з прикладів косметичної накладки на протез

Нова косметична накладка важить 500 грамів, колір боєць обирав сам.

За словами Таїсії Заболотньої, зараз вона шукає моделей, аби протестувати накладки на інші типи протезів, а також волонтерів з 3D-принтером, щоб їх роздрукувати. Друк екземпляра для Артема коштував близько п'яти тисяч гривень.

Читайте також

ТОП-5 археологічних знахідок 2020 року на Запоріжжі

ТОП-5 природних див Херсонщини

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро