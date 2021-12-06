Дівчина з прифронтового Золотого рятує бездомних котів

Історія про дівчину, яка продає свої малюнки, щоб годувати вуличних котів. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

13-річна жителька Золотого Поліна Кирильчук збирає кошти на допомогу безпритульним котам та собакам.

"Годую їх, доглядаю за ними. Якщо бачу кошенят, знаходжу для них хороші руки. Намагаюся і погладити, щоб вони почувалися потрібними", — розповіла Поліна.

Мама дівчинки Оксана Кирильчук розповіла, що з дитинства Поліна постійно підбирала кошенят. Одного разу вчителька з малювання запропонувала дітям взяти участь в акції на захист котів. Треба було намалювати картинку, а гроші за них витратити на потреби бездомних котів.

За словами Поліни, їй не шкода віддавати свої роботи, щоб допомагати іншим.

Поліна Кирильчук, фото: Голоси дітей Поліна Кирильчук створює картину, фото: Голоси дітей

"У майбутньому думаю стати волонтером. Робитиму печиво, продаватиму і картини. Людей не багато, які допомагають. Я на тих, хто не розуміє або якось ображає, не витрачаю свої нерви та час. Бо можу за цей час допомогти іншим", — розповіла дівчина.

Поліна сама робить печиво та продає його, а вторговані кошти йдуть на кашу тваринам.

Вона додала, що ходить годувати собак з лопатою, щоб вони на неї не кидалися. Іноді вона варить їм кашу на м’ясі. Іноді доводиться захищати тварин від хлопців, які стріляють з рогаток.

Поліна розповіла, що її засмучує, те що мало людей допомагають бездомним тваринам. Дівчина через фейсбук знайшла волонтерів і вирішила з ними зв’язатися.

"Після розмови з волонтерами вирішила створити свою групу в нашому місті, щоб люди теж допомагали тваринам. Малюнок з пандою я теж робила, щоб допомагати тваринам. Думаю відправити цю роботу на якийсь аукціон — в ТікТок чи в Інстаграм. А гроші підуть на бездомних тварин", — розповіла Поліна.

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