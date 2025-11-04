Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький, якому ДБР затримало у Трускавці за підозрою у відмиванні коштів заперечив звинувачення прокуратури, що він нібито планував виїхати за кордон.

Про це Володимир Кудрицький розповів у інтервʼю Суспільному.

За словами екскерівника Укренерго, квитки до готелю у Трускавець вони придбали за кілька тижнів до перших обшуків ДБР, які відбулись 21 жовтня. Він разом із сімʼєю поїхав туди саме в ці дати, адже саме в цей час у його дітей розпочались канікули у школі.

“Закордонних паспортів ми з собою не брали, їх у протоколах обшуків ніде немає. Це тому, що вони залишились у Києві. Перетнути кордон без закордонного паспорту не дуже, скажімо так, легко й зручно. Це перше. Друге — є документ, що ми бронювали той готель за кілька тижнів до цих подій. Тобто, передбачити у вересні, що в мене 21 жовтня буде перший обшук, а 27 жовтня вручать підозру за іншою справою, я ніяк не міг” ,— розповів Кудрицький.

Окрім цього колишній посадовець спростував і те, що він змінював номери телефонів, чи “здійснював заходи конспірації”, про які під час обрання запобіжного заходу у Печерському районному суді говорили прокурори.

“Поїхали ми на нашому авто. Машина ця прекрасно відома правоохоронцям. Вона взята в кредит давно, оформлена на мою дружину. Кредит узятий на мене офіційно", — додав Кудрицький.

Також Володимир Кудрицький розповів, що правоохоронці не повернули йому 2 телефони, які вилучили під час обшуків 21 жовтня за справою щодо вирубки лісів, де він проходить як свідок, та 28 жовтня, під час затримання за справою, в якій він проходить як підозрюваний.

“Наступного дня (22 жовтня — ред.) мене викликав слідчий на допит. І на цьому допиті з'ясувалося, що вирубка лісу, до якої нібито є претензії в ДБР, сталася після мого звільнення з Укренерго, у 2025 році. На питання: "Яке відношення я маю до цієї справи?" — мені відповіли, що я в ній просто свідок. Тоді я запитав: “Так, а чого обшукали? Чого телефон вкрали?". Відповіді на це не дали", — розповів Кудрицький.

Що відомо про справу проти Володимира Кудрицького

Ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького підозрюють у зловживанні службовим становищем через те, що він підписав договір з компанією на будівництво паркану, яка цей договір не виконала. Тендер на виконання договору провели у 2018 році. Компанія отримала аванс щодо виконання тендеру. Укренерго повернуло кошти, стягнувши банківську гарантію, оформлену на аванс.

Володимир Кудрицький відкинув звинувачення проти себе під час засідання суду 29 жовтня. Він зазначив, що в матеріалах справи немає жодних фактів чи документів, які б свідчили про його вплив або причетність до рішення щодо укладення договору банківської гарантії між компанією, яка виграла тендер і банком "Конкорд".

"Виходить, що мене звинувачують в тому, що Укренерго з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію, захищаючи себе від збитків", — сказав Володимир Кудрицький.

28 жовтня стало відомо, що на Львівщині працівники ДБР затримали Кудрицького. У ДБР повідомили, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

29 жовтня Печерський суд Києва на два місяці відправив Кудрицького під варту у справі про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.

30 жовтня Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Його зобов'язали з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет.