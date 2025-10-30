Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО — адвокат

Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Його зобов'язали з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет.

Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Грабик.

Адвокат відмовився надати деталі щодо тих, хто вніс за Кудрицького заставу.

"Це компанія, але я не можу сказати, хто саме вніс кошти. Не хотів би коментувати, бо я не знаю, чи вони захочуть публічності. Ця особа не повʼязана з паном Володимиром. Це прихильні громадяни, які мають кошти. Вирішили допомогти таким чином у житті", — додав адвокат.

Попри внесення застави Володимир Кудрицький все одно подаватиме апеляцію. Оскільки рішення судді вчорашнє вважає несправедливим.

Раніше Суспільне повідомляло, що за екскерівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі майже 14 мільйонів гривень".

Ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького підозрюють у зловживанні службовим становищем через те, що він підписав договір з компанією на будівництво паркану, яка цей договір не виконала. Тендер на виконання договору провели у 2018 році. Компанія отримала аванс щодо виконання тендеру. Укренерго повернуло кошти, стягнувши банківську гарантію, оформлену на аванс.

Володимир Кудрицький відкинув звинувачення проти себе під час засідання суду 29 жовтня. Він зазначив, що в матеріалах справи немає жодних фактів чи документів, які б свідчили про його вплив або причетність до рішення щодо укладення договору банківської гарантії між компанією, яка виграла тендер і банком "Конкорд".

"Виходить, що мене звинувачують в тому, що Укренерго з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію, захищаючи себе від збитків", — сказав Володимир Кудрицький.

28 жовтня стало відомо, що на Львівщині працівники ДБР затримали Кудрицького. У ДБР повідомили, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

29 жовтня Печерський суд Києва на два місяці відправив Кудрицького під варту у справі про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.