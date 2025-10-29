Екскерівнику Укренерго Кудрицькому обирають запобіжний захід

У середу, 29 жовтня, у Печерському районному суді міста Києва розпочався розгляд справи про обрання запобіжного заходу колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його підозрюють в зловживанні службовим становищем та незаконним заволодіння коштами державної компанії.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Зазначається, що кілька народних депутатів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки. Зокрема, наразі в залі суду присутні нардепи від партії "Голос" Ярослав Железняк, Інна Совсун та Максим Хлапук, а також від "Слуги народу" — голова енергетичного комітету Андрій Герус та очільниця комітету парламенту з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Під час засідання прокурор зачитав обвинувачення Кудрицькому та звернув увагу на ризики, зокрема слідство вважає, що підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати закордон.

Прокурори просять обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 13 млн 730 тис. гривень. Крім того, на підозрюваного пропонується покласти обов’язки: не залишати місце проживання без повідомлення, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Адвокат Кудрицького вважає підозру необґрунтованою, оскільки матеріали містять лише договори з підписом Кудрицького та експертизу почерку, без інших доказів. Він наголошує, що рапорт про ризики переховування та знищення доказів датований тим же днем, коли було здійснено затримання — 28 жовтня, о 9:00, що викликає сумніви щодо реальності викладених обставин. Також зазначено, що жоден із членів родини Кудрицьких не мав із собою закордонних паспортів.

Своєю чергою адвокат Кудрицького Микола Грабик вважає підозру необґрунтованою, зазначаючи, що матеріали справи не містять жодного доказу незаконного заволодіння коштами його підзахисним.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними джерел "Української правди", йому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, ідеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький міг заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Згодом у ДБР повідомили, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Обшуки в Кудрицького

Вранці 21 жовтня ДБР провело обшуки Кудрицького. Правоохоронці розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей. Також обшуки пройшли в Укренерго, у приміщеннях підрядної організації та інших, які слідство вважає залученими до схеми.

Видання "Економічна правда" пише, що правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника Укренерго.

Сам Кудрицький прокоментував обшуки на Facebook: назвав цю ситуацію "абсурдною". Він вважає, що вона має "політичний підтекст". Кудрицький зауважив, що обшуки його автівки проводились без ухвали суду. Він припускає, що справжня мета обшуків була — отримати доступ до його телефону.

Звільнення Кудрицького з посади очільника Укренерго

За інформацією Суспільного, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня 2024 року, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому запропонували звільнитися за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, посадовець відмовився.

Тож Кудрицького могли звільнити лише рішенням наглядової ради, до складу якої входять 3 незалежні члени та 3 представників України. 2 вересня 2024 року більшістю голосів наглядової ради звільнили Кудрицького.

Після цього голова наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та незалежний член ради Педер Андреасон 3 вересня, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Вони вважають зняття з посади Кудрицького політичного вмотивованим. Вони наголошують, що "за результатами представленого звіту (про поточну роботу Укренерго), для нього (йдеться про звільнення Кудрицького) немає жодних обґрунтованих підстав".