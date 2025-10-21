ДБР проводить обшуки в екскерівника Укренерго Кудрицького

ДБР проводить обшуки в колишнього очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Наразі розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Цю інформацію підтвердили джерела Суспільного в правоохоронних органах.

Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт під час будівництва енергомагістралей.

Першим про факт обшуку повідомило видання "Економічна правда". Там вказують, що обшуки також проходять в "Укренерго", в приміщеннях підрядної організації та інших, як вважають в ДБР, залучених до схеми підприємств.

Співрозмовник видання вказує, що правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника Укренерго.

Звільнення Кудрицького

За інформацією Суспільного, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня 2024 року, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому запропонували звільнитися за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, посадовець відмовився.

Тож Кудрицького могли звільнити лише рішенням наглядової ради, до складу якої входять 3 незалежні члени та 3 представників України. 2 вересня 2024 року більшістю голосів наглядової ради звільнили Кудрицького.

Після цього голова наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та незалежний член ради Педер Андреасон 3 вересня, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Вони вважають зняття з посади Кудрицького політичного вмотивованим. Вони наголошують, що "за результатами представленого звіту (про поточну роботу "Укренерго"), для нього (йдеться про звільнення Кудрицького) немає жодних обґрунтованих підстав".