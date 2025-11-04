Перейти до основного змісту
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"
СШАБІЛОРУСЬСАНКЦІЇАВІАСПОЛУЧЕННЯПОЛІТИКАСВІТТуризм і подорожіЕКОНОМІКА

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"

Марія Патока
Розмір шрифту
Белавіа
Boeing 737-300 білоруського національного перевізника «Белавіа» припаркований у Національному аеропорту Мінська в Мінську, Білорусь, у вівторок, 16 вересня 2025 року. AP/Pavel Bednyakov

Міністерство фінансів США зняло санкції з білоруської компанії "Белавіа". Раніше США обіцяли зняти санкції з білоруської авіакомпанії в обмін на звільнення білоруських активістів з увʼязнення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства фінансів США.

США також виключили зі списку санкцій приватний літак, яким користується сім'я невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Америка також дозволила проводити операції з трьома літаками, повʼязаними з Лукашенком.

Ці санкції запровадили у 2021 році.

11 вересня Білорусь звільнила 52 політвʼязнів. Серед них 14 іноземних громадян. Взамін США пообіцяли зняти санкції з "Белавіа".

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок