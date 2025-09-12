Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що вивезення 52 в’язнів режимом Олександра Лукашенка не можна вважати звільненням. За його словами, людей силоміць депортують за межі країни, а дехто відмовляється залишати Білорусь.

Про це Вячорка розповів в коментарі Суспільному.

“Правильно казати не звільнення, а депортація. Людей силою вивозять з країни”, – наголосив Вячорка.

Він уточнив, що опозиційний політик Микола Статкевич відмовляється виїжджати, але білоруська влада намагається примусово витиснути його через кордон.

Вячорка повідомив, що білоруська опозиція разом із міжнародними партнерами готувала прийом політв’язнів у Литві та США.

“Ми вдячні американцям, які зробили такий гуманітарний жест. Але розуміємо, що це небезпечна гра з Лукашенко, бо він ніколи не тримає своїх обіцянок”, – сказав він.

За словами Вячорки, стан звільнених різний: частина потребує невідкладної медичної допомоги, для них підготували шелтери. Опозиція планує зібрати їхні свідчення для Міжнародного кримінального суду, де вже розглядається справа проти Лукашенка, зокрема щодо масової примусової депортації населення.

Опозиціонер наголосив, що попри резонансне звільнення, це лише близько 4% від усіх ув’язнених у Білорусі:

“Без припинення репресій Лукашенко братиме нових заручників, і зачароване коло повторюватиметься знову і знову. Не варто підозрювати Лукашенка в гуманності — він користується цим, щоб легімітизувати себе”, — додав Вячорка.

Він нагадав, що останніми місяцями у білоруських в’язницях щомісяця гинув щонайменше один-два політв’язні, тому найголовніше — зберегти життя тих, кого вдалося вивести на волю.