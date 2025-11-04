РФ намагається розпалити антиукраїнські настрої серед поляків — Генштаб Польщі

Генеральний штаб польської армії повідомив, що спостерігає з боку Росії інтенсивні психологічні операції на території Польщі: їхньою метою є створити атмосферу ворожості, розпалити антиукраїнські настрої та зруйнувати позитивні відносини між Польщею та Україною.

Про це йдеться у заяві польського Генштабу в соцмережі X.

Повідомляється, що дії поділяються на "кінетичні", тобто, наприклад, підпали українських автівок або змальовування антивоєнних муралів, та на "інтенсивну наративну діяльність в мережі", яка здійснюється за допомогою порталів та акаунтів, що пропагують ненависть до України. Зазначається, що зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться пункти передання допомоги — наприклад, у Гдині та Гданську.

Польський Генштаб вважає, що єдиною метою цієї діяльності є створення відчуття загрози через перебування українців у Польщі. Таким чином російські служби намагаються представити українців більшою за Росію загрозою для поляків. За задумом російського командування польські громадяни можуть тиснути на уряд задля ухвалення рішень, що суперечать чинній державній політиці.

Наостанок Генштаб Польщі порадив не піддаватися емоціям та пам'ятати, що "агресор на Сході — і це Росія", а відрізання Польщі від України лише полегшить для Росії ведення війни.