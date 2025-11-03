У Польщі судитимуть антиукраїнського активіста: у чому його звинувачують

Польські правоохоронці затримали антиукраїнського активіста та стрімера Пйотра Н., також відомого як "Джон (Назар) Малкович". Серед звинувачень — розпалювання ненависті за національною та релігійною ознакою.

Про це повідомляють польські медіа RMF24 та Onet.

Зазначається, що 44-річного чоловіка поліція зупинила в п’ятницю, 31 жовтня. У його організмі виявили наркотичну речовину тетрагідроканабінол (ТГК), що міститься в канабісі.

Злочини, у яких його підозрюють, стосуються його дій минулого тижня. Загалом йому висунули низку звинувачень: у погрозах, у пропаганді насильства, у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою, а також у пропаганді символів, що підтримують агресію РФ проти України й незаконному розголошенні персональних даних.

У понеділок, 3 листопада, чоловікові мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте, ймовірно, що Пйотра Н. додатково можуть звинуватити в кермуванні автівкою у стані наркотичного сп'яніння.

Інциденти за участі "Джона (Назара) Малковича"

Як повідомляло Radio Gdańsk, 23 вересня 2025 року чоловік, підписаний у соцмережах як "Джон (Назар) Малкович" заклеїв табличку з назвою "Площа Вільної України", натомість залишивши наліпку з написом "Герої Ґдині". Тоді правоохоронці почали працювати над притягненням його до відповідальності.

Вже 24 вересня на своїй фейсбук-сторінці "Малкович" опублікував відео з повторним заклеюванням таблички — цього разу наліпками у вигляді польського прапора.

Цю площу в кінці вулиці Армії Крайової у Ґдині назвали "Площею Вільної України" 28 квітня 2022 року на знак солідарності з Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ. До того вона не мала назви.

Крім того, це був не єдиний подібний антиукраїнський вчинок поляка. На своїй фейсбук-сторінці він регулярно публікував відео, на яких він прибирає з вулиць будь-яку українську символіку. На деяких із них також було зображено наругу над прапором України. Однак не зрозуміло, чи її здійснив Пйотр Н., чи він лише поширював ролик з нею.