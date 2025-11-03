Лавина в Гімалаях: щонайменше троє загиблих

Троє альпіністів загинули 3 листопада внаслідок сходження лавини на гімалайській вершині на північному сході Непалу. Ще четверо — зниклі безвісти.

Про це повідомило ВВС.

Інцидент стався поблизу базового табору гори Ялунг Рі в районі Долаха. Загиблі — громадянин Франції та двоє громадян Непалу. Ще чотирьох шукають — це два італійці, німець та канадець. І ще п'ятеро отримали поранення — це непальські гіди до Гімалаїв, які змогли самостійно повернулися до базового табору.

Як повідомив британському мовнику начальник районної поліції, загиблі та зниклі безвісти були частиною групи з 12 туристів та місцевих гідів, які вирушили в похід більш ніж за годину до сходження лавини. Група готувалася до сходження на пік Долма Кханг заввишки 6332 м.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зусилля з пошуку зниклих безвісти ускладнюються поганою погодою та проблемами з логістикою.

Окремо тривають спроби порятунку двох італійських альпіністів, які зникли безвісти під час спроби піднятися на гору Панбарі на заході Непалу.

Є два сезони сходження на Еверест, що в Гімалаях на кордоні Китаю з Тибетом. Більш популярний — з квітня по травень, а менш відвідуваний — із вересня до листопада. У пік сезону в базовому таборі Евересту (всього таких таборів 4) може перебувати одночасно близько 1000 альпіністів і команда матеріально-технічного забезпечення.

На початку жовтня стало відомо, що в Тибеті біля східного схилу гори Еверест через сильний снігопад застрягли майже тисяча людей. Їх вдалося вивести в безпечні місця.