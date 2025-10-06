У Тибеті біля східного схилу гори Еверест через сильний снігопад застрягли майже тисяча людей. Туристів почали евакуювати з небезпечного району.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що наразі 350 мандрівників уже вдалося врятувати — вони дісталися невеликого міста Куданг. Ще 200 людей очікують на евакуацію, з ними встановлено зв’язок.

Як зазначає видання, минулого тижня сотні туристів приїхали до віддаленої долини Карма, яка веде до східного схилу гори Еверест, скориставшись восьмиденним святкуванням Дня національного свята в Китаї.

Проте 3 жовтня в долині, яка знаходиться на висоті близько 4200 метрів, розпочався сильний снігопад, який тривав майже добу. Через це сотні туристів опинилися у сніговій пастці. Наразі продаж квитків для доступу до місцевості тимчасово призупинили.

Один з туристів розповів, що ніхто не очікував, на раптовий сильний снігопад та різке зниження температури на Евересті.

"Погода цього року не нормальна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово. У горах було так мокро і холодно, і переохолодження було реальним ризиком", — сказав Чень Гешуан.

Сотні місцевих жителів разом із рятувальними командами залучені до прибирання снігу, який заблокував доступ до району.

Крім того, на південь від Тибету в Непалі сильні дощі спричинили зсуви ґрунту та повені, які заблокували дороги, змили мости та призвели до загибелі щонайменше 47 людей.

Зокрема, 35 людей загинули внаслідок зсувів ґрунту в східному окрузі Ілам, що на кордоні з Індією. Дев’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, після того, як їх "змило паводковими водами", а ще троє загинули від ударів блискавки в інших частинах країни, зазначає Reuters.