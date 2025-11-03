Лавина в Італії забрала життя п'ятьох німецьких туристів

У горах на півночі Італії через сходження лавини загинули п'ятеро людей, серед яких батько та його 17-річна донька. Двох альпіністів вдалося врятувати.

Про перших трьох загиблих повідомила італійська Національна служба гірського та спелеологічного порятунку (CNSAS), оновлену інформацію надали видання ANSA та RaiNews.

Лавина зійшла 1 листопада в першій половині дня в Альто-Адідже, в районі гірського масиву Ортлес і поблизу вершини Вертана — на висоті близько 3200 м. Вона накрила дві групи німецьких альпіністів, що здійснювали сходження.

Лавина трапилася на маршруті, який не вважається дуже складним технічно, але є фізично важким через довжину та експозицію.

Одну групу з трьох людей повністю завалило, їх знайшли мертвими — це двоє чоловіків віком 21 та 58 років та 21-річна жінка. У другій групі, що складалася з чотирьох альпіністів, двом вдалося врятуватися, а двоє інших вважалися зниклими безвісти. Першого дня їх шукали за допомогою вертольота і дронів, пошуки призупинили через несприятливі погодні умови й продовжили 2 листопада. Тоді й знайшли загиблими цих двох людей — батька з 17-річною донькою.