Зі схилу Евересту евакуювали всіх туристів

Зі східного схилу найвищої гори у світі, Евересту, вдалося вивести в безпечні місця всіх туристів, які днями застрягли там через негоду.

Про це інформує Reuters.

Ще в неділю, 5 жовтня, рятувальники допомогли близько 350 туристам вийти в безпечне місце зі схилів. Нині джерела повідомили Reuters, що очікувалося, як решта приблизно 200 туристів досягнуть безпеки вже 7 жовтня.

За повідомленням китайського державного інформаційного агентства Сіньхуа ввечері 7 жовтня евакуювали загалом 580 туристів, а також понад 300 гідів, пастухів, яків та іншого допоміжного персоналу.

Регіон Евересту тимчасово закритий для відвідувачів. Снігова буря також зірвали плани альпіністів, які з американською компанією Madison Mountaineering збиралися зійти на вершину Чо-Ойю (8188 м).

Є два сезони сходження на Еверест, що в Гімалаях на кордоні Китаю з Тибетом. Більш популярний — з квітня по травень, а менш відвідуваний — із вересня до листопада. У пік сезону в базовому таборі Евересту (всього таких таборів 4) може перебувати одночасно близько 1000 альпіністів і команда матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, на початку цього місяця стало відомо, що в Тибеті біля східного схилу гори Еверест через сильний снігопад застрягли майже тисяча людей.