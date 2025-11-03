Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує, що сирійські біженці повернуться додому, адже громадянська війна в їхній країні закінчилася. Він розглядає можливість депортацій і запросив до ФРН президента Ахмеда аль-Шараа, аби обговорити це.

Таке Мерц сказав 3 листопада в м. Гузум на спільній пресконференції з міністром-президентом землі Шлезвіг-Гольштейн Даніелем Гюнтером, цитують Handelsblatt і Tagesschau.

"Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз у Німеччині немає абсолютно жодних підстав для надання притулку, і тому ми можемо розпочати репатріацію", — наголосив канцер.

Він висловив надію, що значна частина біженців повернеться до Сирії за власним бажанням і візьме участь у відбудові там. Німеччина заохочуватиме це й допоможе у відновленні Сирії.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Йоганнес Вадефуль приїздив у Сирію і, побачивши руйнування, засумнівався, що велика кількість біженців добровільно повернеться туди найближчим часом: "Людям практично неможливо жити тут по-справжньому гідним життям".

Мерц, коментуючи позицію глави МЗС, заявив, що в майбутньому планується розділити процедури надання притулку та трудової імміграції до Німеччини.

"Я дуже незадоволений тим, що ми все ще маємо в процедурі надання притулку тих, кого ми могли б інтегрувати в ринок праці або вже частково інтегрували", — пояснив очільник уряду.

Зрештою, він додав, що надалі Берлін може депортувати тих сирійських біженців, які безпідставно перебуватимуть у країні та відмовлятимуться повертатися додому. Він запросив тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, щоб обговорити з ним питання депортації сирійців.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.