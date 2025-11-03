В Україні вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада в Україні можуть виробляти до 600-800 дронів-перехоплювачів на добу.

Про це президент повідомив під час брифінгу з журналістами 3 листопада, передає Укрінформ.

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 — 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", — сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що підприємництва з виробництва далекобійної зброї усі працюють попри російські атаки.

"Ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те. що втрачаємо той чи інший елемент, це правда. Але і ми б'ємо по росіянах", — зауважив глава держави.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що дрони типу Shahed наразі становлять подекуди більшу загрозу, ніж балістичні ракети, оскільки для їх збиття доводиться застосовувати весь арсенал — від F-16 до гелікоптерів, і результат залежить від погоди.

За словами президента, Україна нарощувала виробництво та використання перехоплювачів, зокрема зразків із самонаведенням.