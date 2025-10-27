Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками проведення Ставки головнокомандувача 27 жовтня вище керівництво змінить підходи до співпраці з виробниками далекобійного озброєння.

Про це президент повідомив у зверненні за 27 жовтня.

За словами Зеленського, під час наступних Ставок учасники перевірятимуть перебіг контрактів на далекобійну зброю.

"Найбільш ефективним виробникам даємо трирічні контракти. Збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для армії", — сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна має бути достатньо далекобійною. Для цього мають працювати як і виробники зброї, так й українські дипломати для отримання такого озброєння від партнерів.

"Далекобійність – це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, це включає також розширення географії нашої далекобійності", — сказав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.

Водночас він запевнив, що Україна знайшла власне фінансування для оплати виробництва ракет, тому незабаром країна отримає їх "певну кількість, яку не розголошують".