Безпілотники типу Shahed наразі становлять подекуди більшу загрозу, ніж балістичні ракети, оскільки для їх збиття доводиться застосовувати весь арсенал — від F-16 до гелікоптерів, і результат залежить від погоди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Глава держави зазначив, що боротьба з "шахедами" стала надзвичайно складним завданням, яке подекуди є важчим за перехоплення балістики.

"«Шахеди» зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери – все застосовуємо", – заявив Зеленський.

Він додав, що ефективність ППО проти дронів сильно залежить від погодних умов: "У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. У дощ авіація вже не так все бачить".

Нові перехоплювачі та брак операторів

За словами президента, Україна нарощує виробництво та використання перехоплювачів, зокрема зразків із самонаведенням.

"Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що головною проблемою є не виробництво, а підготовка людей. Він пояснив, що хоча багато мобільних вогневих груп вже розміщені на об'єктах, тепер виникла потреба у великій кількості нових операторів для роботи з перехоплювачами.

Складність, за словами президента, полягає в тому, що одночасно необхідно мати фахівців і для відповіді далекобійною зброєю на російські атаки. Це створює значну загальну потребу в людях, що є складним завданням.