США розглядають Китай як рівноправного партнера — радник уряду Китаю

Радник з політичних питань уряду Китаю Девід Даокуй Лі заявив, що зустріч президента США Трампа та очільника КНР Сі Цзіньпіня у Південній Кореї "стала проривом" у відносинах між країнами та що Китай "розглядали як рівноправного партнера" представники США.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, найважливіша — справді історична. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення різних питань", — сказав Девід Даокуй Лі.

Девід Лі заявив, що торговельні, фінансові та технологічні конфлікти між країнами – це "дрібні справи", які будуть вирішені. Він вважає, що США "у рівноправному партнерстві" з Китаєм зможуть розв'язати питання безпеки щодо України, Тайваню, Південнокитайського моря та Близького Сходу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить мати найпотужніші чипи Nvidia нікому поза межами Сполучених Штатів. США не дозволять продавати ці чіпи Китаю, хоч Пекін і хоче "отримати їх", сказав Трамп.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа у Південній Кореї

30 жовтня Сі й Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусан. Вона була першою з початку другого терміну Трампа на посаді президента США.

Політики обговорювали питання глобальної безпеки, торгівельні відносини та шляхи зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном. На зустрічі погодили торгівельне перемир'я та знищення мит від США.

Також однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.