Китай та інші країни не отримають найпотужніших ШІ-чипів Nvidia — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить мати найпотужніші чипи Nvidia нікому поза межами Сполучених Штатів.

Трамп сказав про це під час інтерв'ю програмі 60 Minutes на CBS News.

Відповідаючи на запитання інтерв'юерки, чи дозволить він продати Китаю найсучасніші чипи від компанії Nvidia, які той прагне отримати, Трамп відповів: "Ні, ми не зробимо цього".

" Ми дамо їм взаємодіяти з Nvidia, провідною компанією світу у цій галузі. І ми дозволимо їм співпрацювати, але не стосовно найсучасніших чипів" ,— продовжив американський президент. "Найсучасніші чипи ми не дозволимо мати нікому, окрім Сполучених Штатів".

Після цього журналістка спитала, чи пов'язане це з тим, що в такому разі Китай виграє перегони в галузі штучного інтелекту. Трамп відповів, що вони не обов'язково виграють, але "безумовно, матимуть рівну перевагу" — і що зараз у перегонах виграють США, які "виробляють електроенергію як ніколи раніше".