Трамп пояснив, для чого США будуть випробовувати ядерну зброю

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно випробовувати власну ядерну зброю з метою її перевірки.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі 60 Minutes, яка виходить на CBS News.

Очільник Білого дому зауважив, що Росія оголосила про випробування ядерної зброї, а також це постійно робить Північна Корея.

"Ну, тому що потрібно перевірити, як вона працює... І причина, чому я кажу про випробування, полягає в тому, що Росія оголосила, що буде проводити випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування. Я не хочу, аби ми були єдиною країною, яка їх не проводить", — пояснив він.

Трамп також зазначив, що Америка має стільки ядерної зброї, що вистачить "150 разів підірвати світ".

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, що ми повинні щось зробити з денуклеаризацією . І я насправді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі Цзіньпіном. У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато. У них є деяка кількість", — сказав очільник Білого дому.

Наприкінці жовтня Трамп заявив, що доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими державами, які проводять власні тестування.