Спроба Трампа відновити ядерні випробування може тривати роками — WP

Слова президента США Дональда Трампа про наказ відновити ядерні випробування викликали здивування та занепокоєння низки експертів. Вони стверджують, що наразі для таких досліджень застосовується комп'ютерне моделювання, тоді як підготовка фізичного тестування може тривати роками та обійтися в мільйони доларів.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Видання пише, що, хоча Трамп заявив, що дав таке доручення Пентагону, керівництво процесом перейде до Національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) при Міненергетики. Саме NNSA керує випробувальним полігоном у Неваді, де США востаннє проводили випробування у 1992 році, у каденцію 41-го президента США Джорджа Буша-старшого.

Колишні працівники полігону заявили, що повернення до фізичних випробувань може виявитися складним і дорогим процесом: досвід фізичних випробувань втрачений, оскільки сучасні ядерні тестування переважно засновані на комп'ютерному моделюванні та "підкритичних" випробуваннях, тобто зупиняються до того, як стається фізичний вибух.

"Питання персоналу дуже важливе. Люди, які керують випробуванням, це не бюрократи. Це не були люди з PowertPoint, вони "працювали руками", — сказав федеральний чиновник з ядерної галузі Пол Дікман, який брав участь у кількох випробуваннях на території Невади.

Окрім того, випробувальний полігон потребує ремонту. У матеріалі WP йдеться, що люди, які нещодавно відвідали об'єкт, описують обладнання, яке там використовується, словами "іржава яма". Багато працівників NNSA пішли: когось звільнили в рамках ініціативи DOGE Ілона Маска або відправили у відпустку без збереження зарплати через шатдаун. Деякі колишні чиновники заявили, що відновлення випробувань може зайняти роки, хоча лунали й протилежні думки про те, що просте випробування можна провести вже за шість місяців.

"Якщо все, що ви хочете — це ефективний трюк, щоб сказати "гаразд, ви підірвали ядерний пристрій, не турбуйтеся про дані", то ви, ймовірно, взяли б одиницю зброї з резерву, дещо її розібрали, а потім просто підірвали. Це зайняло б рік", — сказав ядерний фізик і співголова Nuclear Threat Initiative Ернест Моніз, який обіймав посаду міністра енергетики під час адміністрації Обами.

Навіть простий тест може коштувати до 100 мільйонів доларів, сказав ексзаступник адміністратора NNSA Корі Гіндерштейн, який зараз курує програму ядерної політики в Фонді Карнегі, та додав, що, за його інформацією, для цього довелося б викопати новий вертикальний ствол шахти, щоб не порушувати інші операції в Неваді.

Видання пише, що крок Трампа ґрунтується на популярній в його адміністрації думці, що випробування необхідні для боротьби з ядерною загрозою з боку Росії, Китаю та Північної Кореї, які останніми роками модернізували свої системи.

"Ми стоїмо на місці. Наш ядерний арсенал такий самий, що й 50 років тому. Потрібно щось зробити, щоб показати, що ми не боїмося та не піддамося тиску з боку автократів у Пекіні, Москві та Пхеньяні", — сказав науковий співробітник прихильного до Трампа аналітичного центру Heritage Foundation Роберт Пітерс.

Трамп опублікував свій допис у Truth Social незадовго до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У ньому не було чітко сформульовано, про який саме вид випробувань йдеться, але зазначалося, що метою є проводити випробування на "рівніх умовах" з Росією та Китаєм.

У Росії ядерні випробування востаннє проводилися у 1990 році, напередодні краху Радянського союзу, нагадує видання. Китай в останній раз випробував ядерну зброю у 1996 році. Єдиною державою, яка проводила випробування у 21-му столітті, є Північна Корея, яка зробила це у 2017 році. The Washington Post пише, що, на думку деяких експертів, допис Трампа міг бути реакцією на заяви Путіна про досягнення в галузі ядерної зброї та розробку торпед, оснащених ядерною енергетичною установкою.

Видання додає, що наразі Білий дім відмовився коментувати допис Трампа, а Міністерство енергетики не відповіло на запит про коментар. Сам Трамп повідомив журналістам, що незабаром надасть більше інформації з цього питання.