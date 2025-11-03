Землетрус магнітудою 6,3 стався в Афганістані

Землетрус магнітудою 6,3 стався вночі 3 листопада на півночі Афганістану. Пошкоджені будинки, наслідки лиха уточнюються.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

Попередньо, землетрус стався на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шариф і селища Хулм. Мазарі-Шариф — це столиця північної провінції Балх і один із найбільш населених міст на півночі Афганістану. За оцінками науковців США, землетрус може призвести до сотень жертв.

Цей землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану, які межують з північчю Афганістану.

Очевидці розповіли CNN, що в будинках вибило вікна та пошкоджена штукатурка, родини прокинулись серед ночі, діти вибігали з будинків після поштовхів.

Місцева влада Талібану поки не повідомляла про загиблих чи поранених внаслідок землетрусу.

Як пояснює Al Jazeera, землетруси є поширеним явищем для Афганістану, особливо вздовж гірського хребта Гіндукуш, поблизу місця зіткнення Євразійської та Індійської тектонічних плит.

31 серпня в Афганістані стався землетрус на глибині 10 км з магнітудою 6 балів. Найбільше постраждали східні провінції Кунар і Нангархар. Щонайменше 1411 людей тоді загинули.

5 вересня на південному сході Афганістану зафіксували землетрус магнітудою 5,4.