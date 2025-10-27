У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: попередньо, без жертв

На заході Туреччині 27 жовтня стався землетрус магнітудою 6,1,який відчувався в Стамбулі. Є руйнування, про жертв поки не повідомляють.

Про землетрус сповістило турецьке Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентр припав на округ Сіндіргі у провінції Баликесір на заході Туреччини і стався на глибині майже 6 км. Як пише Anadolu, поштовхи відчувалися в містах Ізмір, Бурса, Стамбул, Текірдаг, у провінціях Коджаелі та Сакар'я, а також у багатьох інших містах регіонів Мармара та Егейського моря.

Губернатор Сіндіргі Догукан Коюнчу в коментарі Anadolu зазначив, що в районі тривають пошукові роботи, і додав: "Наразі є руйнування в декількох місцях. На цю мить ми не виявили жертв, продовжуємо пошуки. З сіл поки що не надходило поганих повідомлень. Наші пошукові роботи на місці тривають".

Голова сільської ради Кірсаль-Гьольчук Емін Бардак повідомив, що, за попередніми даними, в селі немає зруйнованих будівель.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття постраждалим і сказав, що "відповідні підрозділи ретельно проводять розслідування та перевірки на місці події.".

AFAD, жандармерія, поліція та інші відповідальні служби обстежують регіони. Ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації в Туреччині. AFAD також застерігає не заходити до пошкоджених будівель після землетрусу та зв'язуватися з рідними через SMS.

Попередні землетруси в Туреччині

28 вересня у північно-західній частині Туреччини в місті Сімав в провінції Кютах’я стався землетрус магнітудою 5,4. Попередньо обійшлося без жертв. За даними агентства з надзвичайних ситуацій AFAD, землетрус стався у на глибині 8 кілометрів.

На початку серпня 2025 року в північно-західній провінції Туреччини Баликесір також стався землетрус магнітудою 6,1, внаслідок чого загинула одна людина та щонайменше 29 отримали поранення.

У лютому 2023 року землетрус магнітудою 7,8 у Туреччині забрав життя понад 53 тисяч людей та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях. Ще 6 тисяч людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.