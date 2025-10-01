На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,9: є загиблі

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 на Філіппінах. Поранені 154 жителі.

Про це повідомляє CNN.

Голова Філіппінського Червоного Хреста Річард Гордон розповів у коментарі виданню, що через землетрус у місті Сан-Ремігіо під час баскетбольного матчу обвалився спортивний комплекс. Загинули 13 людей, серед яких троє членів філіппінської берегової охорони та один пожежник.

Оновлено о 5:55. Губернаторка Памела Барікуатро надала нові дані стосовно жертв природного лиха. За її словами, "загалом 27 осіб загинули, а 143 отримали різні травми".

Представник Червоного Хреста також розповів, що руйнувань зазнали кілька храмів, евакуювали декілька шкіл. Парамедики Червоного Хреста надали допомогу щонайменше 60 людям з травмами у трьох провінціях.

Одна з найбільш постраждалих — провінція Себу. Там сталася пожежа в торговельному центрі, сильно пошкоджений McDonald's. В будівлях регіону тріщини, де-не-де вимкнулося світло.

За оцінками USGS, понад півмільйона людей відчули дуже сильні поштовхи на Вісайських островах, до яких належать Себу, Біліран і Лейте в центральній частині Філіппін.

Філіппінська служба також зафіксувала незначне виверження вулкана Тааль, туристичного куточка країни.

У червні та грудні 2023 року на Філіппінах були потужні землетруси. 13 червня повідомлялося, що з кратера вулкана Майон, який є найактивнішим на Філіппінах почала вивергатися лава, людей з прилеглих населених пунктів евакуйовували. Проте про загиблих тоді не повідомляли.