Землетрус в Афганістані: кількість жертв сягнула 1400

Щонайменше 1 411 людей загинули в провінції Кунар (Афганістан). Вона найбільше постраждала від землетрусу магнітудою 6 балів.

Про це повідомив речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід.

За його словами, у районах Нургал, Чавкай, Чапа-Дара, Печ-Дара, Ватапур та Асадабад поранені щонайменше 3 124 людини та зруйновані понад 5 400 будинків.

Землетрус стався 1 вересня близько півночі на глибині 10 км з магнітудою 6 балів. Найбільше постраждали східні провінції Кунар і Нангархар.

Речник уряду каже, що рятувальні операції тривають у всіх постраждалих районах. Представники спецпідрозділів розбирають завали та перевозять постраждалих у безпечніші місця.

За словами Афганського товариства Червоного Півмісяця, гуманітарної групи, що працює в регіоні, є побоювання, що під завалами залишилося ще більше людей. Координатор ООН в Афганістані заявив, що кількість жертв, ймовірно, зросте.

Як пише Al Jazeera, Афганістан розташований в одній з найактивніших сейсмічних зон на Землі, а гірський хребет Гіндукуш є осередком як поверхневих, так і глибоких землетрусів. Ця область є дуже активною через тектонічне зіткнення Індійської та Євразійської плит.

Радус дії землетрусу в Афганістані. Google Maps

Оточений горами, Афганістан схильний до низки стихійних лих, але саме землетруси спричиняють найбільше смертей, вбиваючи в середньому близько 560 людей щороку.

Дослідження показують, що з 1990 року в Афганістані сталося щонайменше 355 землетрусів магнітудою понад 5,0, зазначає Reuters.

Євросоюз схвалив 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу для найнагальніших потреб жителів Афганістану, де напередодні стався сильний землетрус.

Зруйновані будинки в районі, спустошеному потужним землетрусом магнітудою 6 балів, у Дара-Нур, провінція Кунар, 2 вересня 2025 року. AP/Wahidullah Kakar

Масштаби попереднього землетрусу

За даними Геологічної служби США (USGS), 7 жовтня 2023 року неподалік міста Герат стався землетрус магнітудою 6,3. Сильні афтершоки відчувалися в сусідніх провінціях Бадгіс і Фарах. За даними Британського товариства Червоного Хреста, тоді загинуло щонайменше 2 445 людей.