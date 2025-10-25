"Мистецтво — це теж терапія": у Києві відкрився кінофестиваль "Молодість"

У Києві стартував міжнародний кінофестиваль "Молодість". Цьогоріч у програмі — близько 250 фільмів з понад 60 країн світу. Попри виклики воєнного часу організатори наголошують на важливості події для культурної дипломатії та як "терапії" для глядачів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Директор фестивалю розповів, що команда працювала у "дуже тяжких умовах", зокрема через мобілізацію частини співробітників. Попри це, на фестиваль очікують понад 30 іноземних гостей, що, за його словами, має "велике значення для культурної дипломатії".

"Щоб вони побачили, як ми живемо, як ми працюємо в цих умовах... Мистецтво — це теж терапія. Я бачу очі глядачів і розумію, що це потрібно. Що ми зробили роботу, яку потребує сьогодні і наш український глядач, і іноземці, які приїжджають", — зазначив директор "Молодості".

Фільмом-відкриттям стала американська класична комедія "Квартира" (The Apartment), що має п'ять премій "Оскар". За словами директора, стрічку обрали свідомо, аби дати глядачам "щось більш легке" і не заглиблювати їх у "суворі події" на відкритті.

Цього року на фестивалі особливий фокус на українському кіно. Директор "Молодості" відзначив появу "нової хвилі" молодих українських режисерів, яким "є про що сказати".

Микола Недзельський, який увійшов до складу журі від Суспільного Мовлення, зазначив, що фестиваль завжди був націлений на молоду аудиторію та дебютантів. Він оцінюватиме програму "Ф'ючерси", яка складається виключно з українських фільмів.

"Це шанс допомогти [режисерам] зробити наступний крок", — сказав Недзельський.

Відвідувачі кінофестивалю "Молодість" у Києві, Україна, 25 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Анна Самара

Серед учасників — режисер-дебютант Юрій Дунай, який є чинним військовим. Його фільм "Втомлені", що увійшов до міжнародної програми, розповідає про військових із ПТСР на основі реальних історій.

"Наше суспільство не до кінця усвідомлює масштаби цієї проблеми. Я, як діючий військовий, розумію і бачу масштаби... Мені здається, суспільство це усвідомить, тільки коли почнеться якась часткова демобілізація і таких людей стане багато", — поділився режисер.

Також, за словами Миколи Недзельського, на фестивалі відбудеться прем’єра створеного Суспільним фільму Надії Парфан про художника Якова Гніздовського.

"Ми хотіли б, щоб про творчість Гніздовського дізналися якомога більше глядачів в Україні", — додав він.

54-й кінофестиваль"Молодість" цьогоріч пройде з 25 жовтня по 2 листопада.

Про фестиваль

Першу "Молодість" провели у 1970 році як дводенний студентський огляд короткометражних робіт Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З роками подія перетворилася на головний український фестиваль дебютного кіно, який отримав офіційну акредитацію FIAPF і став міжнародним майданчиком для молодих режисерів. Генеральний директор фестивалю — Андрій Халпахчі.

Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Національної спілки кінематографістів України.