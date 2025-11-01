412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ став бригадою

412-й окремий полк Nemesis Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ масштабувався до бригади.

Про це 1 листопада повідомили у пресслужбі Nemesis.

Вказується, що перетворення на бригаду дозволить підрозділу розвивати напрямок Middle Strike з компонентами FPV, морських дронів, наземних роботизованих комплексів та перехоплювачів ворожих БПЛА.

"Підрозділ подолав шлях від батальйону до бригади за неповні два роки, забезпечив близько 20% від усіх уражень ворожих систем ППО на окупованій території України, та знищив ворожої техніки на близько $3 млрд", — розповіли там.

У Nemesis додали, що разом зі збільшенням штату та арсеналу засобів, це дозволить підрозділу масштабувати та вивести на новий рівень свою результативність.

З грудня 2024 року 412-й полк Nemesis перебуває в топ-10, а з червня 2025 року – в топ-5 рейтингу DELTA серед найрезультативніших підрозділів Сил оборони України.

31 жовтня голова СБУ Василь Малюк заявляв, що від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки.

У ГУР МО казали, що внаслідок ударів українськими дронами по російських НПЗ скорочення перероблення нафтопродуктів у РФ, за різними оцінками, становить від 18% до 20%.