У ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 232 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 206 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 7 локаціях.