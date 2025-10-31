В Туреччині 11 людей засудили довічно через смертельну пожежу

Суд у Туреччині 31 жовтня засудив 11 людей до довічного ув'язнення у справі про пожежу на гірськолижному курорті в провінції Болу, внаслідок якої у січні загинули 78 людей, зокрема 34 дитини.

Про це повідомляє Reuters.

За даними TRT Haber, власник готелю Grand Kartal, де сталася пожежа, Халіт Ергул, опинився серед 11 обвинувачених, які отримали посилене довічне ув'язнення.

Трагедія сталася під час шкільних канікул, коли багато сімей зі Стамбула та Анкари приїжджають на гірськолижний курорт Карталкая в горах Болу. Окрім 78 загиблих, 137 людей отримали травми.

Загалом у справі проходили 32 обвинувачених, 20 із них перебували під вартою до суду. Окрім власника готелю, серед обвинувачених були члени правління готелю, менеджери та персонал, а також заступник мера та співробітники пожежної служби.

Згідно з висновками незалежних експертів, у готелі були відсутні базові заходи протипожежної безпеки. Вогонь спалахнув у ресторані 12-поверхової будівлі, де на той момент перебували 238 гостей. Це змусило людей в паніці вистрибувати з вікон посеред ночі.