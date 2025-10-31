Сили спеціальних операцій ЗСУ (ССО) у взаємодії з повстанським рухом у РФ "Черная Искра" у Ростовській області знищили зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційну станцію раннього виявлення "НЕБО-У".

Про це йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.

"БУК-М3" здатен уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, а "НЕБО-У" — виявляти винищувачі на відстані до 400 кілометрів.

"Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським deep strike-ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть", — розповіли у ССО.

У Силах спецоперацій також зазначили, що вартість кожного зі знищених комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. Подробиць операції там не надали.

4 жовтня ССО ЗСУ уразили ракетний корабель "Град" в Онезькому озері, що у російській республіці Карелія.