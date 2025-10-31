На фронті протягом минулої доби відбулося 132 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 970 військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1141830 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 жовтня.

"Вчора противник завдав 3 ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки війська РФ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 2 боєзіткнення. Росіяни завдали 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснили 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 2 рази позиції Сил оборони поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак окупантів РФ. ЗСУ відбивали штурмові дії війська РФ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 9 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак росіян у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти РФ 1 раз атакували у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи 15 разів атакували у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення у районі населеного пункту Успенівка.

На Оріхівському напрямку також відбулося 2 боєзіткнення – окупанти РФ намагались просунутися у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки російських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 970 осіб. Також ЗСУ знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 648 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 118 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів РФ.