Українські Сили спеціальних операцій (ССО) завдали удару по ракетному кораблю "Град" в Онезькому озері, що у російській республіці Карелія.
Про це повідомили у телеграм-каналі Силі спеціальних операцій ЗС України.
"О 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ракетоносій прямував з Балтійського у Каспійське море. Удар прийшовся у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.
"Уражений "Град" — один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК", — додали в ССО.
