Кабмін посилив вимоги до грального бізнесу
ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕСКАБМІНПОЛІТИКА

Кабмін посилив вимоги до грального бізнесу

Надія Собенко
гральний бізнес
Гральний бізнес. Getty Images

Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета — захистити людей від лудоманії (ігрової залежності).

Про це повідомляє Мінцифри.

Постанова встановлює жорсткіші правила для грального бізнесу.

Тепер організатори азартних ігор зобов'язані:

  • відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності — гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;
  • блокувати доступ до акаунту на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;
  • не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували певні межі;
  • регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили — з можливістю продовжити або зупинити гру;
  • консультувати з приводу ігрової залежності;
  • інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах і на сайтах.

У Мінцифри зазначили, що уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. "Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак", — йдеться у повідомленні.

