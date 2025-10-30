Кабмін посилив вимоги до грального бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета — захистити людей від лудоманії (ігрової залежності).
Про це повідомляє Мінцифри.
Постанова встановлює жорсткіші правила для грального бізнесу.
Тепер організатори азартних ігор зобов'язані:
- відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності — гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;
- блокувати доступ до акаунту на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;
- не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували певні межі;
- регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили — з можливістю продовжити або зупинити гру;
- консультувати з приводу ігрової залежності;
- інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах і на сайтах.
У Мінцифри зазначили, що уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. "Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак", — йдеться у повідомленні.