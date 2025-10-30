Польща не скасовуватиме заборону на агроекспорт з України

Польща не скасовуватиме безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи, висівок, яка діє з 2023 року, попри набуття чинності оновленої торгівельної угоди між ЄС та Україною.

Про це йдеться в заяві польського Міністерства сільського господарства.

У відомстві заявили, що нова угода не враховує всі положення, запропоновані Польщею, які мали мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство.

"Нові квоти та обсяги, що виникли внаслідок набрання чинності торгівельної угоди між ЄС та Україною, поширюються на імпорт товарів до всього ЄС, тоді як у Польщі все ще діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а також деяких продуктів їх перероблення. З огляду на появу неправдивої інформації, Міністерство підтверджує, що нова угода не змінює вищезазначені правила", — йдеться у повідомленні.

29 жовтня набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони забезпечують подальше зниження тарифів, але водночас обмежують імпорт чутливої сільгосппродукції до ЄС.

Що передувало

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно з ПВЗВТ, була підписана 27 червня 2014 році. Вона скасувала переважну більшість усіх тарифів, зокрема на промислові товари.

Після повномасштабного вторгнення Росії, ЄС запровадив тимчасові автономні торговельні заходи (АТМ), які пропонували високий рівень односторонньої лібералізації. Їхня дія закінчилася 5 червня 2025 року.

Комісія прагнула перевести торговельні домовленості з тимчасового режиму АТМ в оновлений постійний режим ПВЗВТ. 30 червня ЄС та Україна досягли принципової згоди щодо перегляду, а 14 жовтня офіційно ухвалили рішення про перегляд угоди, яка й набрала чинності 29 жовтня.

Обидві сторони також домовилися про вивчення заходів, які допоможуть українським експортерам вийти на традиційні ринки в третіх країнах, тим самим забезпечуючи додаткові комерційні можливості для України та сприяючи глобальній продовольчій безпеці.