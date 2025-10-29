29 жовтня набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Євросоюзом. Вони забезпечують подальше зниження тарифів, але водночас обмежують імпорт чутливої сільгосппродукції до ЄС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європейської комісії.

Оновлена ПВЗВТ, яка є частиною Угоди про асоціацію, має на меті сприяти довгостроковій економічній визначеності та стабільним торговельним відносинам, а також поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Угода побудована навколо трьох ключових принципів:

Розширення торговельних потоків. Документ забезпечує баланс між підтримкою торгівлі з Україною та врахуванням чутливості агросекторів ЄС. Для найбільш чутливих товарів (цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза, мед) передбачене лише "незначне збільшення" доступу порівняно з початковою версією угоди. Для інших продуктів умови вдосконалено "на користь обох сторін". Для нечутливих товарів узгоджено повну лібералізацію. Узгоджені стандарти виробництва. Новий доступ до ринку ЄС обумовлений поступовим приведенням українського виробництва до стандартів Євросоюзу, зокрема у сферах добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес. Надійне захисне положення. Механізм, що дозволяє вживати відповідних заходів, може бути активований, якщо імпорт товарів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричиняє серйозні труднощі для будь-якої зі сторін. В ЄС оцінка перешкод може проводитися на рівні однієї або кількох держав-членів.

Обидві сторони також домовилися вивчити заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах для сприяння глобальній продовольчій безпеці.

Що передувало

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно з ПВЗВТ, була підписана 27 червня 2014 році. Вона скасувала переважну більшість усіх тарифів, зокрема на промислові товари.

Після повномасштабного вторгнення Росії, ЄС запровадив тимчасові автономні торговельні заходи (АТМ), які пропонували високий рівень односторонньої лібералізації. Їхня дія закінчилася 5 червня 2025 року.

Комісія прагнула перевести торговельні домовленості з тимчасового режиму АТМ в оновлений постійний режим ПВЗВТ. 30 червня ЄС та Україна досягли принципової згоди щодо перегляду, а 14 жовтня офіційно ухвалили рішення про перегляд угоди, яка й набрала чинності 29 жовтня.

