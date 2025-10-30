США не скорочуватимуть військову присутність у Польщі — міноборони країни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що США запевнили його у відсутності намірів скорочувати військову присутність в країні.

Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X.

"Після попередніх розмов з міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також сьогоднішніх переговорів між заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським, начальником Генерального штабу і генералом Вєславом Куколою з союзниками, ми отримали підтвердження, що скорочення присутності американських військ у Польщі не планується. Польсько-американський альянс залишається міцним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки", — написав Владислав Косіняк-Камиш.

Раніше стало відомо, що США повідомили Румунію та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США.

Американське рішення також має на меті зупинити ротацію в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО. Командування армії США у Європі та Африці назвало виведення американських військ з Румунії "позитивним знаком".