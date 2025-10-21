Дев'ять країн НАТО підготують бригаду ЗСУ у Польщі

Литва та ще вісім країн НАТО підписали меморандум щодо навчання та оснащення бригади ЗСУ у навчальному центрі, що з початку жовтня діє у Польщі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT із посиланням на Міноборони Литви.

Зазначається, що країни-учасниці нададуть підтримку, яка включатиме постачання озброєння та техніки, а також навчання військовослужбовців, що дозволить підготувати українську бригаду відповідно до сучасних стандартів НАТО.

Для цієї ініціативи Литва надасть мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати. Крім того, Вільнюс передасть українській бригаді засоби боротьби з дронами та прилади нічного бачення литовського виробництва на суму близько 12 мільйонів євро.

1 жовтня у Польщі розпочав роботу навчальний центр OP-LEGIO. Це за 160 кілометрів від кордону з Україною. Ініціативу очолює Норвегія, до якої приєднуються Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.

Також відомо, що український уряд визначив порядок направлення військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії до спільного центру НАТО-Україна JATEC, що у польському місті Бидгощ.

Восени 2024 року Рада ЄС продовжила мандат своєї тренувальної місії (EUMAM Ukraine) для підготовки українських військових на два роки — до 15 листопада 2026 року.